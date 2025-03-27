Kesha показала «Yippee-Ki-Yay» с T-Pain

Эта песня будет включена в качестве третьего трека будущего шестого студийного альбома Кеши Delusional.

Yippee-Ki-Yay - крылатая фраза, обычно произносимая в знак неповиновения или неуважения к врагу. В том контексте, где ненормативная лексика не является проблемой, за ней часто следует слово "motherfucker". Фраза появилась в фильме «Крепкий орешек» из уст Брюса Уиллиса, когда его спрашивают «Думаешь, у тебя есть шанс против нас, Мистер Ковбой?». Именно этот момент и подсказывает ему ковбойскую фразу: "Йиппи кай-эй, мазафака!".

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Kesha

«Yippee-Ki-Yay» стал первым оригинальным релизом певицы в этом году, а также ее третьим синглом с момента расставания с RCA и Kemosabe после выпуска ее пятого альбома «Gag Order» в 2023 году.

Ожидается, что Кеша выпустит новый альбом в этом году, запустив в 2024 году новый независимый лейбл Kesha Records .