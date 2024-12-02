Kesha прощается с любовью в «Delusional»

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Певица Кеша выпустила новый сингл «Delusional» (слушать песню).

Песня вышла всего через несколько дней после того, как Кеша представила свой динамичный клип на сингл «Joyride». «Joyride», премьера которого состоялась в июле, стал первым синглом, выпущенным на лейбле певицы Kesha Records.

«Delusional» написана совместно Кешей, Чжоуном и Мэдисон Лав, и спродюсирована Чжоуном.

«Я живу, как в чёртовой мечте/ Моё время дорого, а ты слишком дешёвый/ То, как я одинока, делает это так непристойно/ Смотри, как я становлюсь всё горячее по твоему дешёвому телевизору/ Я на небесах, я на 11/ Ты как четвёрка, но кто ведёт счёт?/ Живу ради разбитого сердца, это оплачивает мои счета/ Слава богу, что ты ушёл за эту дверь», — поёт Кеша в песне «Delusional».

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Kesha
Kesha

И переходит к припеву: «Детка, ты брежу/ Думая, что когда-нибудь сможешь найти/ Что-то столь же прекрасное/ Кого-то с такой же любовью, как у меня».

Независимый лейбл Кеши имеет глобальный дистрибьюторский контракт с ADA, который дает ей полный творческий контроль и право собственности на ее работу. ADA также работает вместе с Crush Music, управляющей компанией Кеши, чтобы контролировать маркетинг и продвижение следующего альбома поп- звезды, который, как ожидается, выйдет в 2025 году.

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