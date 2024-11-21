Екатерина Шпица бьет зеркало в клипе «Марселя»

«Марсель» заставили страдать и разбить зеркало Екатерину Шпицу, научили играть на саксофоне Виолетту Чиковани, посадили в шкаф Снежану Самохину. Также в съемках приняла участие Арпи Абкарян, финалистка шоу “Ну-ка, все вместе”, в состав жюри которого входит солист коллектива Степан Ледков.

Группа решила удивить поклонников глубоким по смыслу роликом. Режиссер Роман Васильков рассказал, что девушки в клипе примеряют образы мужчин, находясь в плачевном ментальном состоянии, метафорой которого выступает заброшенная усадьба, где происходит действие видео. Команде удалось максимально передать уникальность локации и подчеркнуть ей драматическую линию песни.

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«У нас получился не просто клип, а настоящее искусство! Вы знаете, я даже надеяться не мог, что в моем клипе когда-то сыграет замечательная актриса российского кино Катя Шпица. Однажды в отеле перед концертом в городе Казань я спустился в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм «Экипаж», в котором играла Катя. И я подумал, что было бы круто, чтобы она когда-нибудь снялась в нашем клипе. И вот мечта сбылась! Я очень благодарен Кате за то, что она согласилась и поддержала мою песню. Всем девочкам, которые участвуют в клипе - огромное спасибо! Кстати, быстрее всех согласилась на роль в клипе Снежанна Самохина, и в ответ сразу прислала мне видео, где она поёт «Я буду здесь» в гриме кикиморы на съемках сказки «Маша и Медведи». Я пересмотрел его раз сто! А Виолетте Чиковани для кадра даже пришлось научиться играть на саксофоне, но, кажется, уроки нашего Мити Блинова ей даже понравились (смеется)», - говорит Степа Марсель.



Степа Марсель

В ключевой сцене солиста группы Степана Ледкова заковали в настоящие тяжелые цепи, что едва не привело к реальной опасности. Сам Степан шутит, что чувствовал себя "Халком", но в момент съемок ощутил страх за свою жизнь, так как цепи, которые постановщики повесили ему на шею, как оказалось, в сумме весили десятки килограмм и чуть не задушили его не метафорически, а буквально.