«Ну как же он мог?»: «Марсель» о забывчивости Киркорова, своих «Принципах» и новом клипе

Прошедшие майские праздники стали для участников коллектива весьма насыщенными и плодотворными. Помимо всего, они успели 7 мая с размахом отметить день рождения Мити Блинова, а также провести в Москве съемки клипа на песню «По тонкому льду», который они планируют выпустить совсем скоро. Именинник поделился, почему выбор питерцев пал на столичную локацию.

«Очень здорово, что мы наконец-то это сделали в Москве. Давно хотели. Нам нужны были съемки в воде. У нас есть сцена, где Степа погружается в бассейн. В Питере такого нет, а у вас в Москве, пожалуйста. Теперь надо поскорее выпустить клип, пока песня звучит на радиостанциях. Вероятно, он появится уже через 1,5-2 недели. Чем быстрее, тем лучше», – считает Степан.

«Если создан шедевр, им надо поделиться с людьми. Знаю многих музыкантов, которые записывают невероятно восхитительные песни, но потом они у них лежат и лежат. У нас тоже такие были, пока в марте не вышел альбом «Принципы»».

Новый альбом музыканты считают более взрослым и осознанным, по сравнению с предыдущими работами, в нем нашли отражение их ключевые принципы дружбы, любви и других жизненных моментов. Всего в процессе его создания было написано около 50 песен, из которых в итоге выбрали 5 самых лучших. А благодаря высокому профессионализму звукорежиссера Михаила Нестерова, который также выступил в роли саундпродюсера, пластинка получилась весьма цельной и концептуальной.

«Я ощущаю в этом альбоме возвращение к корням, к истокам. Мы записали его с музыкантами, с которыми начинали наш творческий путь – барабанщиком Русланом Гаджимурадовым и басистом Сашей Гавриловым. Некоторое время мы были в ссоре. Но один из наших основных приоритетов – дружба. Поэтому, несмотря ни на что, спустя годы мы вновь вместе записываем и делаем музыку. Это очень круто!»

Даже к различным негативным оценкам и комментариям участники коллектива стали с годами относиться спокойнее, хотя всегда готовы постоять за себя. Одну из историй поведал слушателями Радио Romantika Степан Ледков.

«Недавно мне присылают видео с телешоу «Маска», где его ведущий Слава Макаров спрашивает персонажа Зайку: «Кто ты? Как тебя зовут?». Ему отвечают: «Степан». Тут Киркоров берет микрофон и говорит: «Вы знаете, в российском шоу-бизнесе нет ни одного Степана». А Тимур Родригез парирует: «Как нет? А группа «Марсель», очень популярная группа, у них солист Степа, я его очень хорошо знаю». И Киркоров тогда: «А, буду знать». Потом я выкладываю это видео в сторис, а следом, под песню «Ну как же он мог вот так поступить с тобой. Ведь за руку держал, обещал любовь…», фото, где мы с Киркоровым стоим в обнимку. После этого мне столько людей написало, это угар, конечно».

Еще одна история, которой на самом деле очень гордятся музыканты, – во время их недавнего концерта молодой человек вышел на сцену и признался в любви своей половинке, и пара состоялась. Как сказали сами артисты, это уже далеко не первый случай и даже стало хорошей традицией, и сам факт, что их творчество располагает к подобного рода романтическим союзам, не может не радовать. Скоро у поклонников группу снова появится такая возможность. Музыканты серьезно готовятся к сольному концерту на столичной крыше Fantomas Rooftop, который запланирован на 2 июля.

«Ровно год назад мы провели там очень успешный концерт. Был полный cолд-аут, очень классная погода, закат, виды. Наши песни идеально для этого подходят. И захотелось повторить. Приглашаем всех на большой сольный концерт группы «Марсель», где мы исполним лучшее из лучших со всех альбомов».