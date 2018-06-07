Солист «Марселя» стал фанатом Санкт-Петербурга

Клип снимали практически год назад той же командой, что и сам фильм. В главных ролях актриса, звезда сериала «Полицейский с Рублёвки», Татьяна Бабенкова и актер Алекс Комаровски. Кстати, в фильме одну из важных ролей сыграл лидер «Марсель» Степан Ледков, именно он открывает героине тайны Петербурга и помогает ей понять этот город. И когда Татьяна в фильме рассуждает о жителях северной столицы, называя их «старомодными», своей песней Степан объясняет ей: «Мы не старомодные, мы – настоящие»!

«После этого клипа меня смело можно называть главным фанатом Санкт-Петербурга! – с гордостью отмечает автор песни, солист группы «Марсель» Степан Ледков, - Эта песня и видео пропитаны любовью к нашему городу, в нём он показан особенно красивым. И не случайно. Все люди, которые участвовали в записи и съемках, – поклонники Петербурга.

Накануне премьеры была хорошая погода, я ездил на велосипеде по городу, слушал эту песню на репите, как в первый раз, и понял: в ней всё именно так, как я хотел. Я очень рад, что мы, наконец, можем показать вам видео на неё.

Для меня «Небо так любит нас» - это очень важная работа! Новый уровень, шаг на следующую ступень. В первую очередь потому, что в ней ученик встретился с учителем в одной песне, фанат и кумир, Стёпа и Фьюз. И, конечно, без Юлианны, без её нежности, не было бы той песни, какая она сейчас».