«Марсель» снял клип «По тонкому льду» о художнике и его музе

Петербургская группа «Марсель» сняла клип на песню «По тонкому льду» - ведущий трек с нового мини-альбома «Принципы». Режиссером клипа выступил Павел Медников, работавший над клипом Асии «Не по пути» и Люси Чеботиной «Плакал Голливуд».

В основе сюжета клипа лежит история об отношениях, которые бывают в жизни у каждого. Главный герой - художник, каждый день рисующий свою музу, отправляется на ее поиски, а в итоге находит в себе силы отказаться от навязчивой идеи. Но у судьбы свои планы…

Главную женскую роль исполнила Симона Куприна, финалистка четвертого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!», на котором Степан Ледков с ней познакомился, когда был в жюри. Симона визуально очень похожа на жену Степана. Когда он увидел выступление Симоны на шоу, у него был очень сложный период в жизни. Симона вышла на сцену и исполнила песню, которая тронула Степу до слез. И когда пришло время искать актрису на главную роль, Степа сразу подумал о Симоне. Решение пригласить ее было принято буквально за несколько дней до съёмок. Симона с радостью согласилась и легко влилась в процесс. А рядом со Степой, признается артистка, чувствовала себя так, как будто они давние друзья. Когда артисты танцевали и веселились в кадре, казалось, что между ними настоящая химия, а не только роль.



Марсель

Во время съемок на площадке царила дружеская атмосфера. Вся команда горела идеей.

«Когда в процессе съемок все заряжены, всем нравится, все друг к другу хорошо относятся, тогда получаются действительно качественные работы», - признался Степан.