Группа «Марсель» подаст в суд на бывшего L’One

Претензию от юристов музыкантов уже получило руководство площадки, где индивидуальный предприниматель Горозия Леван Емзарович организует свой ближайший концерт, а также она была отправлена рэп-исполнителю лично и его партнерам по рекламе.

После конфликта с продюсерским центром Black Star, Леван Горозия, известный как L’One, решил возобновить музыкальную деятельность, реанимировав свой предыдущий проект Marselle, который артист и его представители называют «группой Марсель». Представляя свой коллектив таким образом, рэпер уже был в эфире «Вечернего Урганта», а в связи с выходом альбома и проведением концерта это название стало всё чаще появляться в СМИ.



Группа «Марсель»

Однако товарный знак «Марсель» был зарегистрирован в 2011 году петербургской поп-группой, в состав которой входят Степан Ледков, Дмитрий Блинов и Евгений Бабенко и выступающей под этим названием с 2005 года. Также было зарегистрировано и написание словесного элемента «Марсель». Поэтому Леван Горозия юридически не имеет права использовать название Marselle, так как оно схоже до степени смешения с названием петербургской группы и вводит в заблуждение слушателей и покупателей билетов. С такими прецедентами уже столкнулись билетные операторы: при покупке билетов люди путают два коллектива со схожим названием, так как презентация альбома «Дом бита» группы «Марсель» состоится 22 ноября в клубе «Москва», на следующий день после концерта Левана.

«Личной неприязни к Левану у нас нет, мы уважаем его как артиста. Но, получается, что когда у него отобрали имя, он решил отобрать имя у нас?! Это неправильно! Потому что единственная группа «Марсель», которая существует законно в нашей стране – это та, которая поёт (не читает рэп!) ваши любимые песни «Предубеждение и гордость», «Не отдам», «Эта песня для тебя» и многие другие. Главное, что мы хотим от него сейчас, чтобы он не использовал имя, созвучное названию нашей группы, для своих выступлений!» - формулирует свою позицию по этому вопросу Степан Ледков.