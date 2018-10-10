«Марсель» снял в клипе родственницу Бондарчука

Параллельная реальность, город-лабиринт, неоновые цвета, захватывающий сюжет, игра света и современные спецэффекты – всё это делает новое музыкальное видео на песню «Районами-кварталами» полноценным короткометражным фильмом. Главные роли в нём сыграли представительница популярной киносемьи Тата Бондарчук и актер Егор Заховаев. Соавтором сценария и креативным директором стал солист группы Степан Ледков, который вместе с режиссером видео Олегом Кутузовым придумывал большинство сцен.

Музыкант остался очень доволен работой: «Я очень рад, что мы открыли Тату как актрису даже раньше Фёдора Бондарчука! Уверен, это хоть и первая, но точно не последняя её роль. Вместе у нас родился клип, который хочется пересматривать снова и снова, он захватывает и даёт простор для фантазии, а блогадаря световым решениям кажется, что он снят не в 2018, а в 2050 году, так что с этой работой мы обгоняем время!»

Для невестки Фёдора Бондарчука и известного инстаграм-блоггера Таты роль в клипе петербургских музыкантов стала первой актерской работой. Как любит шутить девушка, в случае с Фёдором, «родственными связями не так-то просто воспользоваться». А вот сыграть главную роль в клипе «Марсель» предложили ей даже не будучи знакомыми лично, написав ей об этом в инстаграме.

«Мы долго не могли подобрать девушку на эту роль, - вспоминает Степан, - Она должна была быть как актриса американских сериалов 80-х годов, такой утонченно-идеализированный образ. Моя жена Катя показала мне видеопортфолио Таты в её инстаграм, и я понял, что она – именно та девушка, которую мы искали».

«С «Марсель» мы не были знакомы, но их песни мне всегда нравились, - призналась Тата, - поэтому, когда мне предложили сыграть в этом видео, я поняла, что это судьба, знак свыше! А ещё у Стёпы совершенно космический голос, который ни с кем не перепутать, и он умеет вызвать очень светлые эмоции! Стёпа много помогал мне во время съемочного процесса, подсказывал какие-то тонкие моменты по эмоциям. У меня все три съемочных дня было ощущение счастья внутри - хотелось всех обнимать ходить! Я очень благодарна ребятам за эту возможность и надеюсь, что я их не подвела и у меня получилось что-то от себя, от чистого сердца, внести в съемки и сделать очень крутую историю!»

17 октября в сети кинотеатров КАРО Петербург пройдет уникальная акция «музыкальная среда», в рамках которой зрители перед вечерними сеансами вместо обычной рекламы смогут увидеть премьеру музыкального видео группы «Марсель» «Районами-кварталами». А 27 октября состоится большой сольный концерт группы «Марсель» в петербургском клубе A2 Green Concert.