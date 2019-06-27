Группу Марсель запер на крыше работник ТСЖ

Стёпа Ледков, Митя Блинов и Женя Бабенко со съемочной группой поднялись на открытую площадку с красивым видом, чтобы записать видео на новую версию песни «Музыка крыш» к предстоящему концерту 3 июля на ROOF PLACE. Однако, безобидные съемки оказалось непростым испытанием для артистов и их команды.

Группа молодых людей прошли на открытую крышу одного из жилых домов на набережной Невы по наводке одного из знакомых. Услышав движение и шум на лестнице к ним вышел один из жильцов дома и, представившись работником ТСЖ, попросил немедленно покинуть помещение. Однако, получив вежливый отказ и просьбу доснять ролик до конца, незнакомец в отместку занялся самоуправством и запер всех «нарушителей покоя» снаружи на замок, пригрозив вызвать полицию и написать заявление в суд. «Мы, конечно, понимаем, что жильцам дома может не нравиться постороннее движение в их парадной, но мы старались не шуметь и не мешать жильцам дома. А заниматься самоуправством – это последнее дело! Мы тоже можем подать на него в суд за его поступок», - прокомментировал ситуацию саксофонист и директор группы Дмитрий Блинов.

Из-за этого инцидента музыканты и их команда оказались вынуждены провести несколько лишних часов на сильном ветре и холоде, в ожидании подмоги. МЧС решили не вызывать, на помощь к музыкантам приехали друзья, спилив болгаркой замок на дверях чердака. К счастью, никто из участников группы не пострадал и не простудился. А время проведённое на крыше ребята провели с пользой и сняли дополнительные кадры для видео, так что получился практически музыкальный клип.



Марсель на крыше

«Наша музыка просто создана, чтобы исполняться на крыше. А песня «Музыка крыш» может быть буквально гимном фестиваля ROOF FEST. 14 лет назад, когда мы будучи студентами только создавали группу «МАРСЕЛЬ», нашими первыми слушателями были наши соседи по общежитию и жители окружающих домов, слышавшие наши репетиции. И никто не жаловался, все поддерживали наши песни, а потом приходили на концерты», - вспоминает лидер группы Степан Ледков.