«Марсель» с приключениями донес новогоднюю елочку друзьям

По сюжету клипа солист Степа Марсель преодолевает множество трудностей, чтобы принести на праздник к друзьям главный символ Нового года - живую ёлочку. По пути ему предстоит убегать от охотников, переходить реку вброд, охотиться на перепелок и даже встретиться с настоящим волком. Две параллельные сюжетные линии: доброго атмосферного праздника друзей и их прогулок с детьми на свежем воздухе переплетаются со злоключениями Степы в лесу и приводят к неожиданному финалу.

Клип снят в рекордные для индустрии сроки - за 11 дней от идеи до воплощения, при 3 съемочных днях. Сценарий клипа родился случайно во время встречи участников группы Степы Ледкова и Мити Блинова с режиссером и другом группы Стасом Митяниным, до этого планировалась другая концепция, и новая идея так понравилась участникам, что не смотря на её сложность, решено было осуществлять её сразу в самые короткие сроки. Творческая команда намеренно ушла от атмосферной “ванильной” концепции празднования Нового года и сняла целый фильм с захватывающим сюжетом, продолжая традицию группы выпускать ролики с интересным сценарием.

“Я давно мечтал сыграть главную роль. И здесь мне пригодились все мои актерские таланты. Этот клип оправдал вложения, которые родители потратили на моё образование. Съемки дались нелегко - после многочасовых пробежек с ёлкой в руках, болели все мышцы, пришлось испортить несколько комплектов одежды. Но, главное, всё было по-настоящему, особенно мой страх после того, как мне сказали, что волк хоть и сытый, но может, действительно, укусить”, - говорит о клипе Степа Ледков.



Степа Ледков в клипе

"Абсолютно каждый музыкант мечтает написать классную новогоднюю песню, но после "Дискотеки аварии" это сделать очень сложно. Мы ставили себе задачу - передать ту самую магию, веру в чудо, всеобщую радость и ощущение праздника, которые всегда связаны с Новым годом. И, мне кажется, у нас получилось добиться самого главного: с самых первых нот, когда ты слышишь эту песню, ты проникаешься новогодним настроением. "Новогодняя" - это такой усилитель новогоднего вкуса. Как только вы её включите, сразу вспомните детство и те ощущения, которые, возможно, чуточку подзабыли", - рассказывает Ледков о песне “Новогодняя”.