«Марсель» и «Мохито» сняли клип «Делать тебя счастливым»

Добрый, трогательный трек, который расскажет слушателю о простых истинах, нежных чувствах и эмоциях и о том, как важно сделать счастливым тех, кто рядом. Режиссёром клипа стал Рустам Романов, известный своими многочисленным работам с известными артистами (Pizza, Джиган, Тимати, L'One и многие другие).

По сценарию режиссера клип задумывался нестандартным. В нем нет привычных синхронов артистов, а основной упор сделан на главных героев - актёров Даниила Спиртус и Ильнару Насыбуллину, которые смогли невероятно трогательно и искренне передать историю двух влюблённых. А солисты группы Мохито и группы Марсель сыграли друзей главных героев и помогли им подарить друг другу счастье и сделать самые невероятные сюрпризы.

Создавая такое мотивирующее к романтическим поступкам видео лидеры групп Мохито и Марсель поделились своими самыми яркими и запоминающимися историями, о том, как им удалось сделать счастливыми своих близких.

Так, участник группы Мохито Александр Нехворостной настолько вдохновился записью песни «Делать тебя счастливым», что сделал предложение своей девушке Насте прямо на гастролях, в одном из самых шикарных отелей Черноморского побережья. Александра Стрельцова, солистка группы Мохито, вдохновляется приятными эмоциями, которыми балует ее молодой человек: «Я очень люблю приятные сюрпризы, например недавно, проснувшись утром, на кухне меня ожидала целая коробка моих любимых сладостей, и привязанные к ним воздушные шары. Такие приятные мелочи заряжают невероятным позитивом и наполняют нашу жизнь настоящим счастьем!»

Лидер Марсель Степа Ледков признается, что яркие эмоции, которые могут подарить любящие люди друг-другу могут помочь сохранить отношения. Он считает, что сам в сюрпризах не силён, несмотря на то, что посвящает все песни группы своей жене и часто дарит ей приятные подарки. А вот его жена Катя постоянно что-то придумывает для него что-то неожиданное и приятное. А один из самых сильных моментов их жизни отражен в песне «Предубеждение и гордость». «А в руках сжимаешь баллон… Это реальная история, - вспоминает Степа, - тогда мы очень сильно поругались, и я даже думал, что всё, это конец… хотя на самом деле было только начало! В тот день было очень холодно, я просыпаюсь, а Кати нет, не понимаю, что происходит, а потом она меня набирает «Стёпа! Стёпа! Выгляни в окно!» Мы жили на 10-том этаже, я смотрю, а там во дворе на огромном снежном поле стоит Катя с баллоном краски в руках, а на снегу огромными буквами написано «МЫ ВСЁ ПЕРЕЖИВЕМ!»