Coldplay выпустил мини-фильм «All My Love» с комиком Диком Ван Дайком

Режиссерами видео выступили Спайк Джонз и Мэри Вигмор. Семиминутный видеоклип показывает звезду «Мэри Поппинс», «Ночь в музее» и сериалов «Клиника», «Сабрина — маленькая ведьма» и «Диагноз: убийство» Дика Ван Дайка, который ловко танцует в костюме и босиком, демонстрируя свое заразительное чувство юмора и предлагая размышления о своем личном пути между кадрами игры Мартина на пианино.

«Я остро осознаю, что могу уйти в любой день, — говорит Ван Дайк в какой-то момент, оглядываясь на старые семейные фотографии и реликвии из своей обширной фильмографии. - Но я не знаю почему, меня это не волнует. Я этого не боюсь. У меня такое чувство — полностью против всего интеллектуального, что у меня есть — что со мной все будет в порядке».

Проект снимался в доме актера Chitty Chitty Bang Bang в Малибу. Ближе к концу к нему присоединяется его большая семья, которая аплодирует и обнимает патриарха в кульминационный момент трека.

Вчера Мартин и Ван Дайк появились бок о бок на Jimmy Kimmel Live!, чтобы рассказать, как создавалось видео. «Честно говоря, я не знал, кто он», — сказал Ван Дайк Киммелу о приглашении снять видео с группой. «Я не знал, кто вы, — съязвил Мартин в ответ с широкой улыбкой. - Я сказал: «Мы ищем старика. Кто самый старый?»

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Coldplay

Затем Мартин признался, что он «суперфанат» голливудской легенды, и рассказал, что Ван Дайк — его (вроде) сосед, и однажды несколько лет назад он пригласил легенду на завтрак. На самом деле, певец затем выдал то, что, по его словам, является его единственным и главным впечатлением: сухой смех Ван Дайка в роли старого банкира мистера Доуса в «Мэри Поппинс», который рассмешил актера.

«Это действительно может быть самым веселым делом, которое я когда-либо делал. Это делает меня таким благодарным, — сказал Мартин. - Для меня это очень важно».

Укороченная версия видео выйдет 13 декабря, в день, когда Ван Дайку официально исполнится 99 лет.