Стала известна дата выхода нового альбома Coldplay

Альбом Moon Music, спродюсированный Максом Мартином, выйдет 4 октября и начнется с первого сингла LP «feelslikeimfallinginlove», который, как сообщалось ранее, выйдет в эту пятницу 21 июня.

Крис Мартин и группа Coldplay уже исполнили эту песню полностью на арене Пушкаш в Будапеште 16 июня.

В соответствии с давней экологической этикой четверки, Coldplay «приложили все усилия», чтобы сделать физический выпуск Moon Music экологически «насколько возможным», согласно заявлению.

Каждая пластинка весом 140 г будет содержать около девяти переработанных пластиковых бутылок из ПЭТ, полученных из бытовых отходов, а версия на компакт-диске, как говорят, станет «первой в мире», выпущенной на EcoCD, созданном на 90% из переработанного поликарбоната, также полученного из отходов потребления.

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Первое издание Moon Music (EcoRecord rPET LP и EcoCD) будет доступно ограниченным тиражом с индивидуальными номерами и будет выпускаться с «более высокими техническими характеристиками», чем будущие версии, говорится в заявлении.



Coldplay

Moon Music является продолжением последнего релиза Coldplay, спродюсированного Максом Мартином альбома «Music Of The Spheres» 2021 года, который занял первое место в Великобритании и Австралии и четвертое место в Billboard 200. Сингл «My Universe» с BTS занял первое место в чарте Billboard Hot 100.

Мартин обещал новый альбом, по крайней мере, 18 месяцев. Еще в январе 2023 года он рассказал Toronto City News, что группа близка к завершению того, что, как он тогда говорил, станет вторым альбомом из серии «Music Of The Spheres». Он заметил, что «это не выйдет еще какое-то время», хотя и поддразнил, что группа «возможно» начнет выпускать некоторые новые песни вживую в этом году.

Текущий глобальный тур Coldplay в поддержку Spheres начался 18 марта 2022 года в Коста-Рике. В настоящее время запланировано, что многолетний тур завершится вторым из двух концертов 16 ноября в Eden Park в Окленде, Новая Зеландия.