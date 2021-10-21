Музыканты Coldplay рассказали об альбоме, BTS, космосе и «Игре в кальмара»

На днях Coldplay выпустили альбом под названием «Music Of The Spheres». Представляли 9-й студийный альбом Coldplay в эфире Радио Energy Гай Берримен (Guy Berryman) и Уилл Чемпион (Will Champion), а расспрашивал музыкантов Чёрный Перец Саймон – афромосквич, рэпер, диджей, киноман и ведущий утреннего «Шоу с Чёрным Перцем».



Coldplay

– Привет Гай, Уилл, это честь быть с вами.

– Спасибо большое, рады здесь находиться.

– Есть что-то космическое в вашем новом альбоме «Music Of The Spheres». Вам нравится космос?

– Можно сказать, что мы все часть его, в каком-то смысле, благодаря этому альбому мы очень им заинтересовались. Как и идеей того, что планета Земля – это маленькая часть большой картины, и нужно концентрироваться на тех вещах, которые нас объединяют, а не на тех, которые разделяют. Так что, безусловно, мы сейчас интересуемся космосом.

– Премьера сингла с альбома – «Higher power» – состоялась в космосе, верно? С французским астронавтом.

– Да.

– Как вы это устроили?

– Хороший вопрос. Думаем, у нас очень хорошая команда менеджеров, которые сделали несколько звонков. Но вы знаете, тема альбома в том, чтобы немного отдалиться от нашей планеты и потом посмотреть на нее снова. И когда смотришь на землю с МКС, никаких стран не видно, не видно границ, стен, разделений, ты видишь просто единую сферу. И это помогает увидеть все эти конструкции, которые мы создали, чтобы разделять людей разными способами. Мы попытались использовать идею полета в космос, чтобы рассмотреть те вещи, на которых реально стоит сосредоточиться для объединения, а не разобщения.

– Вы бы хотели слетать в космос? Если да, то на чьем космическом корабле?

– Ну, есть несколько вариантов, есть Безос…

– Илон Маск…

– Да, Илон Маск.

– Так, кого бы выбрали?

>i>(Уилл): – На кого безопаснее всего поставить?

(Гай): – Я чувствую, что немного боюсь настолько новых технологий. Я бы хотел, чтобы прошло лет десять, чтобы понять, что это все нормально работает, прежде чем делать что-то подобное.

(Уилл): – Невероятно, что есть такие возможности. Если у тебя достаточно денег, ты можешь выбирать. Это невероятно.

– Так кого бы вы выбрали?

(Уилл): На сегодня я бы выбрал Илона Маска, потому что подозреваю, что он прилетит туда быстрее.

(Гай): – Я бы тоже.

– Сейчас уже сняли фильм в космосе, это российское кино. А вы случайно не собирались в ближайшее время снимать клип в космосе?

– Боже, это, конечно, сбылась бы мечта. Нам пришлось потратить очень много денег, чтобы часть студии Planet Earth выглядела как открытый космос, наверное, вышло бы дешевле слетать туда и снять в настоящем космосе. Это было бы великолепно. Ну, однажды, когда-нибудь… –

Юрий Гагарин, легендарный российский космонавт, сказал: «Поехали!» Это стало крылатой фразой. Если бы вы полетели в космос, что бы вы сказали?

(Гай): – Даже не знаю, никогда не задумывался над таким. А у тебя какая была бы фраза? (Уиллу).

(Уилл): – Я думаю, «поехали» – идеально. Потому что это не только про индивида, но и про коллектив. Я поддерживаю это, так что, да, поехали все, давайте!

– Второй официальный сингл альбома – это «My Universe» с участием BTS. Поздравляю, сингл имеет огромный успех по всему миру, даже в России.

(Уилл): – Фантастический.

– Как вы организовали данную коллаборацию?

– Стало интересно, потому что какое-то время назад BTS спросили в интервью, с каким исполнителем они хотели бы сделать коллаборацию, и они назвали Coldplay. Мы услышали это и подумали: «Довольно безумная идея, но почему бы и нет?» Затем к Крису Мартину пришла песня, и он тут же почувствовал, что над ней мы можем поработать вместе с BTS. А потом всё просто случилось. Крис полетел в Корею, чтобы записать вокал с ребятами, и недавно в Нью-Йорке у нас появилась возможность собраться, мы встретились, потусили, поели вместе. Вокруг них просто такая хорошая энергия, и они все такие замечательные люди, невероятно талантливые. И мы чувствуем, что это очень захватывающая и неожиданная для нас коллаборация.

– Пробовали корейскую кухню?

– Да, разумеется. Мы играли несколько раз в Сеуле и всегда там пробовали местную еду. Например, пробовали невероятные барбекю – пулькоги, просто восхитительное говяжье блюдо. Еще пробовали необычную еду. Например, странную ферментированную пасту из желудей.

– Боже мой.

– Было очень вкусно, рекомендуем.

– Что насчет слов? Знаете корейские слова?

– Как же там было… камсахамнида, что значит «привет», кажется… (Прим. – на самом деле, это «спасибо»). И, конечно, универсальные знаки, которые они делают. Сердечки и маленькие сердечки.

– Видели этот новый сериал, о котором сейчас все говорят? «Игра в кальмара».

(Гай): – Да, я начал его смотреть, интересный. Я сейчас на четвертой серии, и очень наслаждаюсь, он очень необычный. Просто классно увидеть, что на наших экранах оказывается что-то из Кореи, необычное место для ТВ-сериала, по крайней мере, для нас тут, в Европе, но, должен сказать, он очень-очень хороший.

– Да, мне он очень понравился, я его уже посмотрел. Назовите одну крутую вещь о BTS. Что приходит в голову?

– Они очень стильные. У них четкое представление о том, как они хотят выглядеть, и это очевидно. Мы себя чувствовали очень потрепанными, когда стояли рядом с ними. Конечно, мы чуть старше. Но они просто безупречно одеты, немного завидно даже.

– Возвращаясь к альбому. У вас на нем есть песня «Coloratura», которая длится 10 минут. Что там вообще происходит? Это как короткий фильм. Такие песни уже не делают. О чем это вообще все было?

– Ну, это именно потому, что песни такой длины больше не делают. Мы живем в мире, где есть только трехминутные поп-песни, и мы подумали, что было бы интересно воплотить идею более длинного музыкального произведения. Конечно, некоторые люди не поймут это, но мы надеемся, что кому-то песня очень понравится, как и нам. Она в каком-то смысле похожа на классическую музыку, потому что в ней есть сегменты и части. Идея в том, что она отправляет тебя в такое путешествие от начала и до конца.

– Чем вы еще занимаетесь, кроме музыки?

(Уилл): – Что еще мы делаем хорошо? Хороший вопрос.

(Гай): – Ну, ты в FIFA хорошо играешь.

(Уилл): – Ахах, да. Ну, в последнее время у меня особо не было возможности, я уже не молодой человек. Мне кажется, что у детей в наши дни есть такие рефлексы и способности игровые, уже полностью скачанные. Это игра для молодых. Я люблю готовить, это всегда весело. Много езжу в последнее время. Мои дети достигли такого возраста, когда их нужно постоянно развозить, так что я чувствую, что становлюсь профессиональным шофером.

– Круто. Уилл, Гай, Coldplay, это была честь. Спасибо за интервью.

– Спасибо большое, Саймон, было классно с тобой поговорить.