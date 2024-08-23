Coldplay выпустил «We Pray» с коллабораторами

В записи песни приняли участие нигерийский музыкант Burna Boy, британская рэперша Little Simz, палестино-чилийская певица Elyanna и аргентинская исполнительница Tini.

Кроме того, выйдут отдельными синглами сольные версии песни участников записи. Версия Tini будет выпущена для стриминга/скачивания 6 сентября, а версия Elyanna будет доступна с 20 сентября.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



В списке авторов «We Pray» значится рэпер Jay-Z, хотя по стилю песня не слишком похожа на его творчество. Слухи о его причастности к треку ходили еще 10 августа, к тому же Coldplay выступали с Jay-Z на одной сцене – так что участие рэпера не должно удивлять. Продюсером же песни выступил Макс Мартин, уже работавший с Coldplay над альбомом «Music of the Spheres» (2021), их последним на сегодня релизом.



Coldplay

Вместе с ранее выпущенным синглом «FeelsLikeImFallingInLove» песня «We Pray» войдет в новый альбом Coldplay «Moon Music», на котором будут представлены 10 новых треков. Релиз альбома состоится 4 октября.