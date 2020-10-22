Александр Розенбаум выпустил «Ритм лю Блюз»

О здоровье 66-летнего музыканта давно ходили противоречивые сведения, но все они были связаны с проблемами с сердцем. Так, два года назад по этой причине Александр Яковлевич был вынужден отменить выступление в Санкт-Петербурге, и был экстренно доставлен в больницу.





А вот о том, что Розенбаум борется с онкологией стало известно впервые, пишет «Стархит».

