Александр Розенбаум выпустил «Ритм лю Блюз»

«Для меня это большое событие. Карантинные полгода я провёл в студии. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Тот самый случай... Господь сказал мне: «Вспомни молодость! Возьми ту музыку и сегодняшний опыт. Соедини. И отчитайся за Любовь....!!!!». Так я и сделал. Спасибо всем, всем, кто помогал мне в этом. Вроде, получилось... Судить вам, друзья мои. Если тепло, радость, печаль и грусть достигнут ваших сердец - я буду счастлив», - написал Розенбаум в соцсетях.
В «Ритм лю Блюз» вошли 13 композиций, в том числе песня «Рок-н-ролльная богиня», посвященная памяти Эми Уайнхаус, - «героиня героина», как спел про нее Розенбаум.
Релиз вышел на лейбле United Music Group.
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