Розенбаум рассказал о самочувствии после сообщений о раке

«Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», — написал артист в Instagram.



Александр Розенбаум

Ранее Иосиф Кобзон в эфире передачи «Первого канала» «Пусть говорят» рассказал, что в клинику, где он сам лечится от онкологии, посещает и Александр Розенбаум.