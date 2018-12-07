Александр Розенбаум спас пассажира на борту самолета

Об этом на своей странице в Facebook сообщил очевидец событий Константин Кнырик.

«Обыкновенный рейс Москва-Симферополь, вылетал в 16:55 из Шереметьево, бортпроводник объявляет, что срочно нужен врач, пассажирке стало плохо, потеря сознания и т.д. В эконом-классе врача не оказалось, а из бизнеса , как ни в чем не бывало, выходит, действительно врач по образованию и первой профессии, один из моих любимых исполнителей - Александр Яковлевич Розенбаум. Он действительно оказал женщине первую медицинскую помощь, сделал искусственное дыхание и мы благополучно приземлились в Симферополе, где её забрали медицинские сотрудники», — написал Кнырик.



Александр Розенбаум

В 1968—1974 годах Александр Розенбаум учился в Первом медицинском институте в Ленинграде. Получил диплом врача-терапевта. Его специализация — анестезиология и реаниматология. Работал врачом скорой помощи.