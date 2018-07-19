Александр Розенбаум борется с онкологией

О здоровье 66-летнего музыканта давно ходили противоречивые сведения, но все они были связаны с проблемами с сердцем. Так, два года назад по этой причине Александр Яковлевич был вынужден отменить выступление в Санкт-Петербурге, и был экстренно доставлен в больницу.

А вот о том, что Розенбаум борется с онкологией стало известно впервые, пишет «Стархит».



Александр Розенбаум

«Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там. Не кажется ли вам странным, что интеллектуальных, известных людей так часто убивает онкология? Я призываю всех, как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание, которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода и наблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропустить распространение метастаз? А он не наблюдался. Если бы Валентин заскочил в больницу всего на полтора-два часа, сдал бы анализы, проблем бы не было. Но нам ведь всегда некогда», — рассказал Кобзон.