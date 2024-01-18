Про тур Александра Розенбаума по казачьим станицам сняли фильм

Любой желающий мог послушать известные хиты Александра Яковлевича и его песни о казачьем Доне в станицах Старочеркасская, Вешенская, в поселках Усть-Донецкий и Каменоломни, в городах Белая Калитва, Таганрог, Новочеркасск. Большинство концертов были бесплатными.

Александр Розенбаум уточнил: «Я хочу спеть для людей казачьих станиц Дона. У меня много песен, посвящённых казачеству. — Я хочу спеть эти песни у них дома. Не в концертных залах Ростова, Краснодара и Ставрополя. А именно там, где они живут. Чтобы не они ко мне приехали, а я к ним».

Проект большого тура по казачьим станицам Александр Яковлевич вынашивал более 10 лет. Для его реализации нужно было выделить существенное количество времени в концертном графике и запланировать финансовые ресурсы на дорогу и гонорары для большой команды. 2023 год стал годом, когда проект был воплощен. Этому способствовало празднование 270-летнего юбилея М.И. Платова и объявление 2023 года годом атамана Платова в Ростовской области.

Об этом уникальном проекте, как и об уникальных людях Дона и великих традициях казачества FREEMOTION GROUP снят документальный фильм. Съёмочная группа сопровождала команду артиста на протяжении всего тура. В фильм вошли как сами выступления, так и диалоги с гостями концертов, интервью с представителями казачества, зарисовки о жизни на Дону.

Режиссер фильма Павел Меняйло отметил: «Это фильм-путешествие, фильм концерт. Мы постарались передать в нём величие духа донских казаков и надеемся, что у нас получилось это сделать так же хорошо, как у Александра Яковлевича получается рассказывать о казачестве в песнях».

Фильм снят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В ближайшее время он будет показан на одном из федеральных ТВ каналов.