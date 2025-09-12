Niletto бережно переделал «Вальс-бостон» Александра Розенбаума

Оригинальная версия композиции входит в виниловый альбом Александра Розенбакма «Мои дворы» (1987). Выход сингла приурочен к премьере мюзикла «Вальс-бостон» по песням Александра Розенбаума в Театре Эстрады. Niletto посетил закрытый показ постановки и при поддержке Яндекс Музыки подготовил собственную версию легендарной песни «Вальс-бостон».
«Этим релизом мы стремились не только привлечь внимание к мюзиклу, но и открыть творчество Александра Розенбаума молодой аудитории через новое прочтение одной из его самых известных композиций современным востребованным артистом. Через новые смыслы, которые Niletto вложил в свою версию трека, мы хотели подчеркнуть преемственность артистов разных поколений и помочь слушателям вдохновиться и найти что-то новое в уже знакомых им хитах», — говорит директор по работе с артистами в Яндекс Музыке Константин Сидорков.
В собственной интерпретации «Вальс-бостон» Niletto намеренно отказался от экспериментов со звучанием, сохранив мелодическую основу и светлую ностальгию оригинала. Артист сконцентрировался на наполнении песни, добавив в нее авторские строки.
«Я отнесся к предложению Яндекс Музыки подготовить собственную версию песни Александра Яковлевича со всей серьезностью, ведь это большая ответственность перед поклонниками его творчества. Для меня он один из самых талантливых, уважаемых и искренних творцов, и несмотря на задачу дать песне новую жизнь, мне было важно сохранить оригинальный звук и эстетику Розенбаума. Поэтому я сделал акцент не на аранжировке, а на личном прочтении — добавил несколько строк от себя. В них я постарался передать свое ощущение осени — те образы, которые рождались у меня при прослушивании оригинала. Получилась такая легкая и в некотором роде смелая работа: я позволил себе вписать простые современные понятия в поэзию, когда-то написанную Александром, но главное, что я постарался передать — это искренность и частичку своей души. И кажется, это получилось», — поделился Niletto.