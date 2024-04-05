Niletto, Олег Майами и Леша Свик стали «Громче города»

В песне идет речь о некой девушке, которая, чтобы справиться с душевными переживаниями, вызывает такси и отправляется в ночной клуб с желанием напиться и забыться.

«Все немного затянулось с выходом этой песни. Три команды, сведение... Никаких ссор из-за денег у нас не было. Но три команды, и каждая рубится за одно или другое, процентовки всякие. Я такое ненавижу и проще к этому отношусь. Но это нормальная история, что у каждого артиста свой менеджмент, и они обсуждают какие-то вещи друг с другом. Мне этот трек нравится даже больше, чем «Не вспоминай», он более музыкальный, куплеты там просто разнос. Я просто кайфую от каждого куплета, особенно у Niletto мне нравится куплет», - признается Леша Свик.

Ранее трио Niletto, Олег Майами и Леша Свик выпустили песню «Не вспоминай». Тогда они называли себя «Екбойз», теперь же отказались от такого наименования.



Niletto, Леша Свик, Олег Майами