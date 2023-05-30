Niletto объявил о приостановке проекта Niletto

На презентации лейбла Quake Music он признался, что хочет попробовать себя в других жанрах и образах, сообщает "Муз-ТВ".

«Дела в моей музыкальной деятельности обстоят так: касаемо сольных песен проекта Nilettto я не стремлюсь что-либо писать, у меня есть другие имена и альтер эго. В данный момент мне интересно делать фиты с разными исполнителями в разных жанрах», – поделился музыкант.



Niletto

Тем не менее он пока не раскрыл детали своих будущих проектов.

Niletto обрел популярность в 2019 году после выхода песни "Любимка". Клип на композицию собрал более 300 миллионов просмотров за три года. Артист также участвовал в шоу "Русский ниндзя" на "Первом канале" и "Песни" на ТНТ.