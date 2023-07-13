Niletto, Олег Майами и Леша Свик объяснили, зачем объединились в ЕКБОЙЗ

Студийная версия композиции была представлена в сети 23 июня. В радиоэфире Олег Майами рассказал, как родился новый хит.

«В начале в моей голове появился припев, я видел в нем Даньку и отправил ему демочку, а он сразу ответил. Потом Данька оперативно предложил позвать Лешку Свика. Получилось действительно все просто, такая классика жанра, так артисты обычно и пишут хиты. По сути все списались и сделали трек, а по итогу сконнектились очень классно, здорово, потому что реально энергия очень похожая, общая, ЕКБешная».



ЕКБОЙЗ

В настоящий момент каждый артист продолжает свою сольную карьеру, но поклонникам стоит рассчитывать на продолжение их совместного творчества, которому в соцсетях уже даже успели дать имя ЕКБОЙЗ. Новоиспеченный бойз-бенд еще не раз громко заявит о себе, обнадежил Niletto в радиоэфире.

«У каждого еще есть свои планы, не стоит про это забывать. Но что-то мне подсказывает, что это не последний наш трек».

На «Авторадио» артисты также поделились своими планами на ближайшее будущее. Niletto достраивает дом, а от концертов пока отдыхает.

«Скоро будет новая музыка, уже делаем. По концертам без анонсов, ждите просто новые песни».

Другие участники трио, напротив, активно гастролируют... Олег Майами так и вовсе «переселился» в Минск.

«У меня после большого простоя все расцветает, и сейчас я максимально сосредоточен на концертах, работе, музыке. Со студии минской вырвался к вам специально. Мне там классно, я там нашел свое вдохновение. Это мое место силы, поэтому я туда мотаюсь, там и пишу».

На сольной карьере сосредоточился и Леша Свик.

«Скорее всего в июле выйдет новая сольная песня. И концерты, концерты, концерты, куда без них. Дай бог, еще мы сделаем какое-нибудь видео интересное».

После live-премьеры трека на «Авторадио» артисты поделились своими планами выпустить клип на новую песню. Однако вопрос с финансированием пока открыт, поэтому сроки музыканты не раскрывают.

«У нас на самом деле все готово. Не хочется, конечно, обещать, а потом ну как бы…У нас, как минимум, уже есть сюжет, идея, но пока нет денег».