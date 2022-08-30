Niletto рассказал, какую музыку слушает на репите

Idris&Leos - дуэт двух исполнителей Идриса Мажиева и Османа Сусаева из Грозного, который существует с 2019 года. По началу свой музыкальный путь они начинали порознь, строили сольную карьеру, пока не сошлись интересами. Leos даже признался в эфире «Авторадио», что когда-то был фанатом своего коллеги по дуэту.



Niletto и Idris&Leos

«Изначально у каждого из нас был сольный путь: я - в Грозном, Идрис жил в Казахстане, а потом приехал в Грозный. Но уже тогда локально в Грозном он уже был известен под другим именем и по другим трекам. Я можно сказать был его фанатом. Я до сих пор считаю его одним из лучших текстовиков», - поделился Осман Сусаев.

Артисты исполнили свою совместную работу вживую и рассказали о стечении обстоятельств, которые привели к новой коллаборации. Оказывается, Niletto был давним поклонником музыкантов из Грозного и тщательно следил за их творчеством.









Niletto

«Я заметил ребят с момента выхода трека «Виду не подам». С того момента я слушал их песни на репите, - признался первым Данил Прытков. – У меня есть такая привычка, если я куда-то лечу 2-3 часа, то при посадке в самолет я ставлю на репит один трек и под него сплю, а когда просыпаюсь, он у меня все еще играет. Очень часто я включал так треки ребят. Есть у них три песни, которые я очень сильно люблю. Просто крутое музло. А также слушаю в тачке. Как-то недавно у них был релиз нового трека, я поддержал их в сторис. Ребята увидели, поблагодарили, мы пообщались, и они предложили сделать что-нибудь вместе. Я бы и сам с удовольствием хотел такое предложить, просто пока не написал, а мысли были. И все сложилось».

В эфире «Авторадио» артисты также поделились своими совместными планами: в скором времени выйдет атмосферное видео по их новой работе.