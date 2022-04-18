Niletto показал «Люминофор» с игрушечными машинками

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Певец Niletto продолжает продвигать свой экспериментальный альбом «Криолит», и выпустил клип на короткий трек «Люминофор» (смотреть клип).

Трек «Люминофор» тоже экспериментальный и нехитовый, поэтому клип больше похож на караоке-версию с малобюджетным видео. Певец стоит обмотанный в каких-то проводах, а отъезжающая камера фиксирует в «космических» антуражах двигающиеся игрушечные автомобили.


«Альбом для тех, кто думает, углубляется, ищет пасхалки и разгадывает шифр в музыке и тексте. Биты от самого Niletto, и конечно, интимный домашний вайб записи альбома. «Криолит» впитал в себя много эмоций и имеет форму не привычную для основной аудитории. Время раскрывать себя», - уверяет Данил Прытков.

Niletto
Niletto

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