Niletto показал «Люминофор» с игрушечными машинками

Трек «Люминофор» тоже экспериментальный и нехитовый, поэтому клип больше похож на караоке-версию с малобюджетным видео. Певец стоит обмотанный в каких-то проводах, а отъезжающая камера фиксирует в «космических» антуражах двигающиеся игрушечные автомобили.
«Альбом для тех, кто думает, углубляется, ищет пасхалки и разгадывает шифр в музыке и тексте. Биты от самого Niletto, и конечно, интимный домашний вайб записи альбома. «Криолит» впитал в себя много эмоций и имеет форму не привычную для основной аудитории. Время раскрывать себя», - уверяет Данил Прытков.
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