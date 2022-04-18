Niletto показал «Люминофор» с игрушечными машинками

В альбом «Криолит» вошло 11 треков, в том числе ранее представленные «М5» и «Angels», а также коллаборации с Kyivstoner, Tony Tonite и May Wave$.







«Альбом атмосферный. Минимум танцевальных треков, больше холода, грустных эмоций. Есть фразы, которые дети не поймут. Все мысли там взрослые, немножко меланхоличные. Я сам по себе такой человек, который любит грустную музыку. Всегда писал лиричные песни. Альбом очень личный и сложный, если говорить про текст. Я бы не сказал, что он какой-то