Niletto спел про «М5» и «братьев». Биполярка?

«Слева Брат, справа Брат. Бандой прыгаем в аппарат», - зачитывает Niletto в низком регистре, позиционируя трек в жанре «песни для жизни».
Судя по всему, в ближайшее время будет выпущен клип на эту песню.
«Niletto решил зайти в формат песен мужчин с оружием, Боевое братство и все такое. Это комично резонирует с ранее представленной англоязычной гей-балладой Angels, но кого это смущает? Для меня же это биполярка, когда ты слушаешь Энтони и Сэма Смита, а генетика в духе "Любэ" и "Малой Земли" Брежнева все равно тут.
Не думаю, что это проблема одного Niletto. Он проецирует проблему поколения, которое дорвалось до всей музыки мира, но военкоматы и советы "бомбить Воронеж" - тут же, за углом в реальной жизни. Он реагирует как умеет. Сейчас слушаю Смита, а завтра, если прикажут, сброшу бомбу на дом Смита. У него это все уживается. Биполярка как она есть (не является профессиональным медицинским диагнозом)», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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