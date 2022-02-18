Niletto выпустил первый альбом «Криолит»

В альбом «Криолит» вошло 11 треков, в том числе ранее представленные «М5» и «Angels», а также коллаборации с Kyivstoner, Tony Tonite и May Wave$.
«Альбом атмосферный. Минимум танцевальных треков, больше холода, грустных эмоций. Есть фразы, которые дети не поймут. Все мысли там взрослые, немножко меланхоличные. Я сам по себе такой человек, который любит грустную музыку. Всегда писал лиричные песни. Альбом очень личный и сложный, если говорить про текст. Я бы не сказал, что он какой-то мегасложный. Если брать Oxxxymiron'а и говорить, что у него там куча слов, за которыми нужно ползти в словарь… Там таких слов на самом деле мало. Суть в том, что у меня очень много абстракций, и они как раз вызывают сложность восприятия музыки», - говорит Niletto.
«В рецензии на сингл «М5» я говорил о подозрении на биполярку у Niletto, когда рядом стоят почти шансоновый брутал «М5» (а теперь вот и «Лед») и сладкий кавер на Morandi «Angels». Полноценный альбом только подтвердил мои немедицинские подозрения. Это не просто некоммерческий альбом, будто бы личный, но от трека к треку это совершенно разные личности. Где тут сам Данил Прытков? Непонятно. В интервью ТНТ-Music он говорит о том, что «альбом очень личный и сложный, если говорить про текст», - но это скорее альбом растерявшегося и потерявшегося в большом шоу-бизнесе паренька. Его экспериментальные треки совсем не столь хороши по саунду, чтобы к ним относиться серьезно. Просто балласт. Тут же пресловутый «Angels» и странноватый «Лед», вроде бы написанный для «Евровидения», но в жанре русского шансона. Коллаб с Kyivstoner хорош по задумке, но недопилен. Мне очень симпатичен Niletto в коммерческом формате, он умеет делать это легко и прилипчиво. А здесь в большинстве песен он «невпет», если переходить на профессиональный сленг. Набор демок как он есть», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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