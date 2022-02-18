Niletto выпустил первый альбом «Криолит»

Niletto спел про «М5» и «братьев». Биполярка? Певец Niletto выпустил трек «М5», который войдет в будущий альбом «Криолит» (слушать песню). «Слева Брат, справа Брат. Бандой прыгаем в аппарат», - зачитывает Niletto в низком регистре, позиционируя трек в жанре «песни для жизни».







Судя по всему, в ближайшее время будет выпущен клип на эту песню.



Niletto



«Niletto решил зайти в формат песен мужчин с оружием, Боевое братство и все такое. Это комично резонирует с ранее представленной англоязычной гей-балладой Angels, но кого это смущает? Для меня же это биполярка, когда ты слушаешь Энтони и Сэма Смита, а генетика в духе "Любэ...

Niletto постонал с «Angels» Niletto выпустил трек «Angels», кавер на одноимённый рингтон-шлягер 2007 года румынской группы Morandi (слушать песню). Эта песня войдет в новый альбом музыканта, получивший название «Криолит», который выйдет в свет в феврале. «Люди, хватит!», - умоляет Niletto под гулкий брейк-бит.







«Премьера первого трека с альбома «Криолит». Время растопить закалённый эмоциями лёд и всё рассказать как есть. Нужно вникать, разгадывать, вслушиваться в каждую строчку и анализировать. Тем, кто ждет поверхностные треки, предлагаю пропустить этот альбом, чтобы не портить для себя впечатления от моей музыки. Да, не все треки...

Звезды поп-музыки перепели хиты в трибьюте «13 друзей Билана» Вышел в свет альбом «13 друзей Билана», составляющий нечто среднее между трибьютом Диме Билану и дуэтами с ним же (слушать альбом). Ранее несколько недель подряд выпускались отдельные синглы из этого альбома.







Дуэты с обновленным саундом исполнили вместе с Биланом Клава Кока («Держи»), Zivert («Это была любовь») и Jony («Believe»).



Свои каверы песен Билана представили Филипп Киркоров («Химия»), Светлана Лобода («Малыш»), Ваня Дмитриенко («Невозможное возможно»), Artik...

Niletto станцевал «Подойди» из будущего альбома Певец Niletto представил новый сингл и промо-клип «Подойди» (смотреть клип). Песня посвящена болезненному расставанию, когда лирическая героиня плачет, а герой советует ей бежать от него куда подальше.







Автор музыки Энди Энди. Клип Niletto придумал, снял и станцевал сам в каком-то паркинге с двумя танцорами.



Niletto



«Нового материала у меня много, новые песни. Думаем, как это подать. Я хочу выпустить альбом атмосферного музла, которые писал понемногу с Андрюхой (Энди Энди). Получились классные песни. И это поп-музыка. Выйдет достаточно скоро. Первой выходит...