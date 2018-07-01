Фотограф Блейк Вуд встретил певицу в 2008 году в разгар ее успеха. Они стали близкими друзьями, и его ранее ytbpdtcnyst портреты раскрывают более беззаботную сторону личности беспокойной звезды.

Именно в тот год, после получения 5 Грэмми (рекорд для британок) она была лишена возможности приезжать в США. И именно тогда великий Тони Беннет объявил год рехаба - и Уайнхаус показали на Грэмми в видеотрансляции из Лондона, что стало шоком для многих телезрителей. Ее пристрастия к алкоголю и наркотикам стали причиной многочисленных проблем, однако на фотографиях Вуда она выглядит совсем другой - счастливой, расслабленной и совершенно здоровой.



Amy Winehouse

22-летний фотограф из Вермонта Блейк Вуд встретил Уайнхаус в начале января 2008 года. Они были представлены их общим другом Келли Осборн и быстро стали неразлучными. Желтая пресса намекала на гомосексуальные отношения между Вудом и мужем Уайнхаус Блейком Филдером, однако оба они отчаянно опровергали эти утверждения (вплоть до судебных решений).

Дружба между Вудом и Уайнхаус окрепла, и по приглашению Уайнхаус Вуд начал фотографировать ее неформально. После смерти певицы в 2011 году он едва мог заставить себя посмотреть на них, но теперь он чувствует, что время подходит для другого, более тонкого повествования того сюрреалистического периода.

«Большая причина, по которой я хотел это опубликовать, заключалась в том, чтобы изменить тональность разговор о ней. Есть ложная идея, что в те годы все было плохо, а этого в действительности не было - я был там! Эта книга, действительно, как любовное письмо другу. И это визуальный дневник нас в то время, когда ее больше всего чествовал мир, но она при этом была действительно неправильно понята. Ее очень любили окружающие ее люди, и я надеюсь, что это видно на этих фотографиях».



Amy Winehouse

В фотоальбом вошли 150 снимков, сделанных в местах от Камдена до Парижа и Сент-Люсии, в 2008-2009 годах. Фотограф отмечает, что тогда Эми уже ушла от тяжелых наркотиков, но много пила алкоголя. И он не снимал ее в таком состоянии, потому что хотел снимать только счастливые фотографии.