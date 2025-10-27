Radiohead «ни в коем случае» не будет больше выступать в Израиле

Radiohead дали подробное интервью, в котором обсудили свою позицию по Израилю и последовавшую за этим негативную реакцию.
Британская рок-группа недавно анонсировала серию из 20 концертов — первых за семь лет. Они выступят в Испании, Италии, Англии, Дании и Германии в ноябре и декабре (расписание см. ниже).
На протяжении многих лет они подвергались критике за выступления в Израиле, причем такие группы, как движение «Бойкот, отчуждение инвестиций и санкции» (BDS), призывали их отменить концерты.
Гитарист Джонни Гринвуд связан с Израилем и женат на израильской художнице Шароне Катан. Он также работает с израильскими и арабскими музыкантами, и Radiohead подвергаются давлению, вынуждающему их дистанцироваться от него.
Такие артисты, как Роджер Уотерс и Терстон Мур, раскритиковали Radiohead за их выступления в Израиле, последнее из которых состоялось в 2017 году в Тель-Авиве.
В новом интервью журналу The Times певец Том Йорк говорит:
«Это будит меня по ночам. Они говорят мне, что я сделал со своей жизнью, и что мне следует делать дальше, и что я считаю это бессмысленным. Люди хотят отобрать у меня то, что я сделал и что так много значит для миллионов людей, и уничтожить меня. Но они не могут это у меня отнять, и я не считаю себя плохим человеком. Несколько раз в последнее время мне на улице кричали «Свободу Палестине!». Я разговаривал с одним парнем. Его фишка была в том, что «У тебя есть платформа, долг, и ты должен дистанцироваться от Джонни». Но я ответил: «Мы с тобой стоим на улице в Лондоне и кричим друг на друга? Так вот, настоящие преступники, которые должны предстать перед Международным уголовным судом, смеются над тем, как мы ссоримся друг с другом в публичном пространстве и социальных сетях, а они продолжают безнаказанно убивать людей». Это проявление бессилия. Это проверка на чистоту, низкоуровневая охота на ведьм в духе Артура Миллера. Я полностью разделяю ваше недовольство, но очень странно оказаться в такой ситуации».
На вопрос, отправится ли Radiohead с концертами в Израиль, Йорк отвечает:
«Абсолютно нет. Я бы не хотел оказаться в 5000 милях от режима Нетаньяху, но у Джонни там корни. Так что я его понимаю».
Гринвуд не согласился с отказом Йорка выступить в Израиле.
«Я бы также вежливо не согласился с Томом. Я бы сказал, что правительство, скорее всего, прибегнет к бойкоту и скажет: «Все нас ненавидят — мы должны делать только то, что хотим». Что гораздо опаснее. Это безумие. Единственное, за что мне стыдно, — это то, что я втянул Тома и остальных в эту историю, но мне не стыдно работать с арабскими и еврейскими музыкантами. Я не могу за это извиняться».
Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается уже несколько десятилетий, но он обострился после того, как в октябре 2023 года ХАМАС, палестинская националистическая террористическая группировка, напала на Израиль, убив 1200 человек и взяв 251 заложника.
По данным The Guardian, с этих атак по сентябрь 2025 года в секторе Газа погибло более 64 000 палестинцев . Совет ООН по правам человека назвал действия Израиля в регионе геноцидом, хотя Израиль отрицает наличие умысла на геноцид.
С 10 октября действует режим прекращения огня, и все 20 оставшихся в живых израильских заложников были освобождены ХАМАСом.
Даты концертов Radiohead в 2025 году
- 4 ноября: Madrid Movistar Arena, Испания
- 5 ноября: Madrid Movistar Arena,
- Испания 7 ноября: Madrid Movistar Arena, Испания
- 8 ноября: Madrid Movistar Arena, Испания
- 14 ноября: Bologna Unipol Arena, Италия
- 15 ноября: Bologna Unipol Arena,
- Италия 17 ноября: Bologna Unipol Arena, Италия
- 18 ноября: Bologna Unipol Arena, Италия
- 21 ноября: London O2 Arena, Великобритания
- 22 ноября: London O2 Arena, Великобритания
- 24 ноября: London O2 Arena, Великобритания
- 25 ноября: London O2 Arena, Великобритания
- 1 декабря: Copenhagen Royal Arena, Дания
- 2 декабря: Copenhagen Royal Arena, Дания
- 4 декабря: Copenhagen Royal Arena, Дания
- 5 декабря: Copenhagen Royal Arena, Дания
- 8 декабря: Berlin Uber Arena, Германия
- 9 декабря: Berlin Uber Arena, Германия
- 11 декабря: Берлин Uber Arena, Германия
- 12 декабря: Берлин Uber Arena, Германия