Radiohead «ни в коем случае» не будет больше выступать в Израиле

Radiohead дали подробное интервью, в котором обсудили свою позицию по Израилю и последовавшую за этим негативную реакцию.

Британская рок-группа недавно анонсировала серию из 20 концертов — первых за семь лет. Они выступят в Испании, Италии, Англии, Дании и Германии в ноябре и декабре (расписание см. ниже).

На протяжении многих лет они подвергались критике за выступления в Израиле, причем такие группы, как движение «Бойкот, отчуждение инвестиций и санкции» (BDS), призывали их отменить концерты.



Том Йорк и Джонни Гринвуд из Radiohead в Мэдисон Сквер Гарден 10 июля 2018 года в Нью-Йорке

Гитарист Джонни Гринвуд связан с Израилем и женат на израильской художнице Шароне Катан. Он также работает с израильскими и арабскими музыкантами, и Radiohead подвергаются давлению, вынуждающему их дистанцироваться от него.

Такие артисты, как Роджер Уотерс и Терстон Мур, раскритиковали Radiohead за их выступления в Израиле, последнее из которых состоялось в 2017 году в Тель-Авиве.

В новом интервью журналу The Times певец Том Йорк говорит:

«Это будит меня по ночам. Они говорят мне, что я сделал со своей жизнью, и что мне следует делать дальше, и что я считаю это бессмысленным. Люди хотят отобрать у меня то, что я сделал и что так много значит для миллионов людей, и уничтожить меня. Но они не могут это у меня отнять, и я не считаю себя плохим человеком. Несколько раз в последнее время мне на улице кричали «Свободу Палестине!». Я разговаривал с одним парнем. Его фишка была в том, что «У тебя есть платформа, долг, и ты должен дистанцироваться от Джонни». Но я ответил: «Мы с тобой стоим на улице в Лондоне и кричим друг на друга? Так вот, настоящие преступники, которые должны предстать перед Международным уголовным судом, смеются над тем, как мы ссоримся друг с другом в публичном пространстве и социальных сетях, а они продолжают безнаказанно убивать людей». Это проявление бессилия. Это проверка на чистоту, низкоуровневая охота на ведьм в духе Артура Миллера. Я полностью разделяю ваше недовольство, но очень странно оказаться в такой ситуации».

На вопрос, отправится ли Radiohead с концертами в Израиль, Йорк отвечает:

«Абсолютно нет. Я бы не хотел оказаться в 5000 милях от режима Нетаньяху, но у Джонни там корни. Так что я его понимаю».

Гринвуд не согласился с отказом Йорка выступить в Израиле.

«Я бы также вежливо не согласился с Томом. Я бы сказал, что правительство, скорее всего, прибегнет к бойкоту и скажет: «Все нас ненавидят — мы должны делать только то, что хотим». Что гораздо опаснее. Это безумие. Единственное, за что мне стыдно, — это то, что я втянул Тома и остальных в эту историю, но мне не стыдно работать с арабскими и еврейскими музыкантами. Я не могу за это извиняться».

Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается уже несколько десятилетий, но он обострился после того, как в октябре 2023 года ХАМАС, палестинская националистическая террористическая группировка, напала на Израиль, убив 1200 человек и взяв 251 заложника.

По данным The Guardian, с этих атак по сентябрь 2025 года в секторе Газа погибло более 64 000 палестинцев . Совет ООН по правам человека назвал действия Израиля в регионе геноцидом, хотя Израиль отрицает наличие умысла на геноцид.

С 10 октября действует режим прекращения огня, и все 20 оставшихся в живых израильских заложников были освобождены ХАМАСом.

Даты концертов Radiohead в 2025 году