Гай Пирс сходит с ума в клипе Radiohead «Follow Me Around»

Это бисайд, сочиненный во время работы над альбомом «OK Computer». Группа не раз исполняла песню на концертах, также играли на своих сольных выступлениях композицию Том Йорк и Джонни Гринвуд, но студийная версия трека издается впервые. Она войдет в новый сборник раритетов «Kid Amnesiae», релиз которого приурочен к 20-летию сразу двух альбомов группы — «Kid A» и «Amnesiac».

Главную роль в клипе «Follow Me Around» исполнил австралийский актер, звезда Голливуда Гай Пирс, которого в кадре доводит до паранойи какое-то неизвестное летающее существо, вероятно, обычное насекомое.



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Также на Youtube-канале группы появился отрывок из документального фильма «Meeting People Is Easy» с первым задокументированным исполнением песни, сообщает rockfm.ru. Ролик снят в январе 1998 года во время саундчека концерта в Фукуоке, Япония.