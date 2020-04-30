Том Йорк спел грустную песню

Премьера новой композиции прошла в эфире американского телешоу Джимми Фэллона на канале NBC.
Композиция под названием Plasticine Figures была исполнена сольно Томом Йорком под аккомпанемент фортепиано.
Грустная мелодия с остросоциальным текстом отражает состояние фронтмена Radiohead во время карантина из-за эпидемии коронавируса. Позднее британский музыкант поделился в соцсетях текстом песни и аккордами для поклонников.
Том Йорк планировал сольный тур по США с третьим своим альбомом Anima, однако пандемия COVID-19 нарушила его планы.
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