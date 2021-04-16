Том Йорк и Бьорн Ульвеус призвали пустить к Навальному врачей

«Алексей Навальный сидит в исправительном центре, ситуация в котором описывались многими адвокатами и правозащитниками в качестве одного из самых строгих в России. Состояние его здоровья стремительно ухудшается и требует срочной медицинской помощи. У г-на Навального есть клинические признаки тяжелого неврологического расстройства, приводящего к постоянной боли в спине и потере чувствительности в ногах и руках. Он также страдает сильным кашлем и высокой температурой. Как имеющий право на помощь, как и любой гражданин России, он попросил, чтобы его обследовал и лечил врач по своему выбору. После отклонения этой просьбы 30 марта он объявил голодовку в знак протеста против этого решения. Мы обращаемся к Вам, господин Президент, с просьбой обеспечить, чтобы г-н Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается, и на которое он имеет право, как и любой гражданин России. Избранный Россией и гарант закона, вы должны обеспечить его соблюдение», - говорится в обращении, опубликованным в газете «Фигаро».

В списках подписавших обращение - музыканты Том Йорк (Radiohead) и Бьорн Ульвеус (ABBA), актеры Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Духовны, Рэйф Файнс, Джуд Лоу и Ванесса Редгрейв, писатели Патрик Зюскинд, Джоан К. Роулинг, Орхан Памук и Стивен Фрай.

Напомним, что главного российского оппозиционного политика Алексея Навального сначала попытались отравить, но неудачно. После чего, обвинив в том, что не отмечался у российских чиновников во время лечения от отравления, его бросили в тюрьму. С 30 марта Навальный проводит голодовку, пытаясь получить медпомощь.