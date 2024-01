The Smile Тома Йорка и Джонни Гринвуда из Radiohead выпустил альбом и клип

Вместе с релизом музыканты The Smile показали клип «Friend of a Friend», где Том Йорк выступает перед детской аудиторией.

Режиссером «Friend of a Friend» стал Пол Томас Андерсон, давно работающий и с Томом Йорком, и с The Smile. Он снял клип и на другой сингл с альбома – заглавную песню «Wall of Eyes». Также он работал над тремя видео Radiohead: «Daydreaming», «Present Tense» и «The Numbers».

Продюсером «Wall of Eyes» выступил не Найджел Годрич, «шестой участник Radiohead», приложивший руку почти ко всем релизам Radiohead и The Smile. Над «Wall of Eyes» трудился Сэм Петтс-Дэвис, который работал с Томом Йорком над саундтреком к фильму «Суспирия» (2018). Запись материала The Smile проходила в легендарной студии Abbey Road – не без помощи музыкантов Лондонского современного оркестра.



Творчество The Smile сложно назвать попсовым – и, тем не менее, «Wall of Eyes» уже возглавил iTunes в 19 странах, включая Россию. Альбом сместил с первого места «Narrative» «Miyagi&Эндшпиль».