Старая песня Radiohead завирусилась и попала в Billboard Hot 100

Хотя Radiohead добились стабильного успеха в альбомном чарте Billboard, им не удалось повторить его со своими синглами в Америке; «Let Down» теперь стала четвертой песней Radiohead, попавшей в чарт Billboard Hot 100, и первой за 17 лет после «Creep» в 1993 году, «High And Dry» в 1996 году и «Nude» в 2008 году.

Недавняя вирусность песни не связана с какой-либо конкретной отсылкой к духу времени (хотя она использовалась во время эмоциональной кульминации первого сезона сериала «Медведь»); напротив, ее новая популярность обусловлена ​​тем, что поколение Z впервые открыло для себя сокрушительный тон песни, а также рядом кинематографических, размашистых или эмоциональных образов с саундтреком «Let Down».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Radiohead

«Как песня может быть настолько депрессивной и в то же время такой обнадеживающей?» — гласит подпись к одному из видео с этой песней. «Когда заиграет хоровой кавер на песню „Let Down“ группы Radiohead, я начну плакать», — говорится в другом, имея в виду одно из нескольких хоровых исполнений песни.

Radiohead не выпускали новых альбомов с 2016 года A Moon Shaped Pool, но в последнее время готовятся к новым активным выступлениям; в этом месяце группа представила концертный альбом Hail to the Thief Live Recordings 2003 – 2009, в который вошли изменённые и расширенные аранжировки песен с их альбома 2003 года Hail to the Thief. Radiohead также отпраздновали 30-летие своего альбома 1995 года The Bends, представив редкое, ранее не публиковавшееся акустическое выступление Тома Йорка. Наконец, в начале этого года группа сформировала новую бизнес-структуру, что говорит о скорой наступлении новой эры Radiohead.