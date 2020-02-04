Radiohead берет творческую паузу на один год

Об этом сообщает Dazed. Ожидается, что перерыв продлится до 2021 года. Никакого нового материала в течение этого времени они выпускать не будут.

По словам Филипа Селуэя, барабанщика группы, они решили взять паузу, чтобы сосредоточиться на другой работе. "У нас всегда были другие проекты. Это будет год без Radiohead, но мы обещаем вернуться с новыми силами", – обнадежил Филип.



Radiohead

Напомним, после выхода их девятого студийного альбома A Moon Shaped Pool в 2016 году, музыканты занимались своими сольными проектами. Фронтмен группы Том Йорк записал саундтрек к хоррору Луки Гуаданьино "Суспирия" и выпустил мини-фильм Anima к одноименному альбому.

В октябре 2019 года Джонни Гринвуд, мультиинструменталист и композитор, запустил лейбл современной классической музыки Octatonic Records. Он занимается производством классики, но в своей работе использует современные методы звукорежиссуры.

Гитарист Эд О`Брайен готовит к выходу дебютный сольный альбом под псевдонимом EOB. Смотрите клип на его трек Brasil: