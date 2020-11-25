Том Йорк продает свой котелок ради рака яичек

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Radiohead продает с аукциона шляпу, которую Том Йорк носил в культовом клипе «Lotus Flower», и все вырученные средства пойдут на финансирование информирования о раке яичек.

Видео «Lotus Flower» состоит исключительно из того, как фронтмен Radiohead танцует, как сумасшедший, в большой пустой комнате, надев классический котелок. Благодаря танцевальным движениям Йорка видео стало источником мемов, в которые пользователи вставляли другие песни в качестве аудио и делали Yorke буги-вуги под такие песни, как Бейонсе и Соулджа Бой.

Теперь Йорк и его товарищи по группе прощаются с артефактом во имя благотворительности. Radiohead указали лимит на eBay, где пользователи в настоящее время делают ставки за 7 000 долларов США. Аукцион завершится 29 ноября, и все деньги будут пожертвованы фонду рака яичек Cahonas Scotland, который является организацией, которая занимается «обучением, повышением осведомленности, искоренением смущения и предрассудков, и внедрением новых здоровых привычек, которые могут однажды стать спасти жизнь».

Шляпа содержит подпись Йорка и лично нарисованный логотип Radiohead на внутренней стороне, а также сертификат подлинности.

Том Йорк в котелке
Том Йорк в котелке

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