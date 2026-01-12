«Воля и разум» выпустила одноименный студийный альбом

Пластинка является расширенной версией дебютного EP группы, выпущенного в марте 2024 года.

«Говорят, как год встретишь — так его и проведешь. Встречайте его под метал-музыку! Надеемся, что наш подарок добавил радостных красок вашему празднику!»

В трек-лист альбома вошли все четыре композиции с мини-альбома, представлены ранее изданные синглы «Икар» и «Без тебя» — последняя записана в дуэте с экс-вокалистом «Арии» Валерием Кипеловым (альбом также включает сольную версию этой песни с вокалистом группы Михаилом Серышевым) и «Щит и меч».



«Воля и разум»

Главной новинкой для поклонников стали студийные версии классических песен Большакова в исполнении нового коллектива. В их числе — композиция «Встань, страх преодолей» с альбома «Арии» «С кем ты?» (1986), а также три трека с дебютной пластинки «Мастера» (1988): «Берегись», «Храни меня» и «Кто кого?».

«Воля и разум» - супергруппа, созданная легендами российского рока: Андреем Большаковым, Алексеем Страйком, Михаилом Серышевым. Также в состав вошли: Ярослав Василенко и Роман Кошелев.