Sam Smith снял клип про «время танцевать»

В ролике он исполняет композицию в компании танцоров, сидя на стуле, однако в итоге пускается в пляс вместе с ними, сообщает Intermedia. Хореографию для клипа ставила Пэрис Гобель, сотрудничавшая с Дженнифер Лопес, Ники Минаж, Джастином Бибером и другими популярными артистами.
В этом году и в личном, и в музыкальном плане я чувствую себя таким свободным, — заявил Смит в преддверии релиза. — Мне было так весело записывать эту песню и делать это видео. Время танцевать, дорогие.
«How Do You Sleep?» войдет в следующий альбом артиста. Подробности о пластинке пока не раскрываются.
Слушай и смотри сейчас. Мое сердце бьется так быстро. Я так горжусь этим. Спасибо всем красивым людям вокруг меня, которые помогли мне действительно выйти из моей раковины за прошедший год, - говорит о клипе Сэм.