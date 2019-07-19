Sam Smith снял клип про «время танцевать»

Сэм Смит написал песню «Dancing With A Stranger» во время своего мирового турне в прошлом году. Нормани и Сэм Смит работали в соседних студиях в Лос-Анджелесе и им пришла идея записать совместный трек.





«Спасибо за доверие к моим способностям и за этот шедевр, - поблагодарила Нормани Сэма Смита. - Теперь у меня есть песня с целой легендой.»

