Стинг выпустит концертную версию «My Songs»

Как сообщает Billboard, это будет пластинка концертных версий 11 песен, записанная во время мирового тура в поддержку релиза. В записи «My Songs: Live» приняли участие гитаристы Доминик Миллер и Руфус Миллер, ударник Джош Фриз, клавишник Кевон Вебстер, исполнитель на губной гармошке Шейн Сэйджер и бэк-вокалисты Джин Нобл и Мелисса Мюзик.

Тур Стинга продолжился 4 октября в Сеуле и далее музыкант отправится в другие страны Азии, затем – в Европу, а в 2020 году – в США.



Sting - My Songs

Трек-лист альбома «My Songs: Live»

1. Introduction/ Message In A Bottle (Live)2. Englishman In New York (Live)3. Brand New Day (Live)4. Wrapped Around Your Finger (Live)5. Seven Days (Live)6. King Of Pain (Live)7. So Lonely (Live)8. Desert Rose (Live)9. Every Breath You Take (Live)10. Russians (Live)11. Fragile (Live)