Sting запретил вип-зоны на своих концертах

"Мы немного другую компоновку делаем. Во-первых, не будет випов. Он (Стинг) сказал, что если будут випы, то работы не будет. Випов не будет ни в одном городе, даже в Москве… Лож, диванов, он сказал, никаких я не хочу — я хочу видеть нормальную публику, я хочу видеть перед собой фан-зону, за которую люди смогут заплатить недорого", — сообщил журналистам организатор концертов Стинга в Екатеринбурге и Казани Иван Гомельский.



Стинг

По его словам, билеты на этот концерт будут более демократичные по цене, чем обычно. Еще одно отличие — в том, что концерт ожидается более подвижный, чем ранее это было у Стинга. Организаторы рассчитывают, что публика будет танцевать.

Оборудование для концерта будет высокого качества, его специально привезут из Лондона, отметил Гомельский.

РИА Новости