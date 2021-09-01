Стинг показал первую песню будущего альбома

В лирической балладе Стинг поет о том, что все его симптомы влюбленности - это повод позвонить врачу.

«Я, конечно, не первый автор песен, который приравнивает влюбленность или разлуку к неизлечимой болезни, и я не буду последним. Симптомы, диагноз и явная недееспособность - все это достаточно знакомо, чтобы заставить каждого из нас уныло улыбнуться», - говорит Стинг.

Трек войдет в новый альбома исполнителя «The Bridge», релиз которого запланирован на 19 ноября. В него вошли 13 треков. Альбом был записан во время пандемии и локдауна, и Стинг размышляет в нем о личных потерях, разлуке, разобщении, изоляции и чрезвычайных социальных и политических беспорядках.



Стинг

«Эти песни находятся между одним местом и другим, между одним душевным состоянием и другим, между жизнью и смертью, между отношениями. Между пандемиями и между эпохами - политически, социально и психологически все мы застряли в центре чего-то. Нам нужен мост», - считает Стинг.

В записи нового музыкального материала приняли участие Доминик Миллер (гитара), Джош Фриз (ударные), Брэнфорд Марсалис (саксофон), Ману Катче (ударные), Мартин Кирзенбаум (клавишные), Фред Реноден (синтезатор) и бэк-вокалисты Мелисса Мюзик, Джин Нобл, Джо Лоури и Лайла Бьяли.