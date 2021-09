Стинг показал первую песню будущего альбома

Релиз альбома Стинга «My Songs» состоялся 24 мая 2019 года. В пластинку вошли «переосмысленные» версии хитов группы Police и сольных композиций артиста – всего 19 треков.

В их числе «Desert Rose», «Every Breath You Take», «Shape of My Heart», «Message in a Bottle», «Fragile», «Walking on the Moon», «Englishman in New York».







— Я постоянно переделываю что-то, я всегда хочу сделать песни как можно более современными, потому что я действительно считаю их хорошими, - рассказал музыкант. - Иногда песня определяется технологиями, с помощью которых она была записана: звукозаписывающая техника, звук синтезаторов или барабанов. Все они влияют на песню, так что мы...