В Москве и Петербурге на концертах Стинга не будут убирать вип-места

Ранее организатор концертов Стинга в Екатеринбурге и Казани рассказал о том, что известный британский певец Стинг потребовал убрать со своих концертов вип-зоны и организовать выступления в более демократичном и подвижном формате. Екатеринбург станет первым городом России в гастрольном графике певца. Вместе с регги-исполнителем Шэгги он представят новый регги-альбом "44/876".



Стинг

"Мы занимаемся организацией концертов в Петербурге и в Москве. Распоясовка концертной площадки меняться не будет. При продаже билетов есть распоясовка, которая предполагает, сколько входных — стоячих, сидячих и вип-мест – в зале. Никаким другим образом она не может поменяться. Если изменения есть, то об этом, безусловно, информируют зрителей, которые покупают билет заранее. К этому у нас нет никаких предпосылок", — сказалb РИА Новости в агентстве Matreshka Concerts.