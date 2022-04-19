Стинг спел Russians с украинской виолончелисткой

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Британский певец и композитор Стинг выступил вместе с украинской виолончелисткой Ярославом Трофимчуком на сцене London Palladium. Они исполнили песню Russians.

Ранее Стинг уже исполнял эту песню из первого альбома The Dream of the Blue Turtles, написанную во время Холодной войны, в поддержку украинцев. Певец считает, что сейчас она очень актуальна. В ней даже есть строчка, где автор спрашивает россиян "любят ли они своих детей".

«Я редко пел эту песню за много лет с момента ее написания, потому что никогда не думал, что она снова будет актуальна. Но в свете кровавого и ужасающе ложного решения одного человека вторгнуться к мирному, неугрожающему соседу, песня снова становится призывом к человечеству. Для храбрых украинцев, борющихся против жестокой тирании, а также многих россиян, протестующих против этого возмущения, несмотря на угрозу ареста и заключения: Мы все мы любим своих детей. Остановите войну!», - сказал Стинг.

Sting
Sting

Вся прибыль от продажи сингла Russians в версии гитара-виолончель будет передана волонтерско-логистическому центру Help Ukraine Center. Музыкант также призывает фанатов самостоятельно делать пожертвования в помощь украинцам.

Ранее Стинг заявил, что никогда больше не будет давать концерты для всех причастных к российской агрессии в Украине.

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