Стинг спел Russians с украинской виолончелисткой

Ранее Стинг уже исполнял эту песню из первого альбома The Dream of the Blue Turtles, написанную во время Холодной войны, в поддержку украинцев. Певец считает, что сейчас она очень актуальна. В ней даже есть строчка, где автор спрашивает россиян "любят ли они своих детей".

«Я редко пел эту песню за много лет с момента ее написания, потому что никогда не думал, что она снова будет актуальна. Но в свете кровавого и ужасающе ложного решения одного человека вторгнуться к мирному, неугрожающему соседу, песня снова становится призывом к человечеству. Для храбрых украинцев, борющихся против жестокой тирании, а также многих россиян, протестующих против этого возмущения, несмотря на угрозу ареста и заключения: Мы все мы любим своих детей. Остановите войну!», - сказал Стинг.







Sting

Вся прибыль от продажи сингла Russians в версии гитара-виолончель будет передана волонтерско-логистическому центру Help Ukraine Center. Музыкант также призывает фанатов самостоятельно делать пожертвования в помощь украинцам.

Ранее Стинг заявил, что никогда больше не будет давать концерты для всех причастных к российской агрессии в Украине.