Стинг и Дзуккеро показали клип «September»

Песня войдет в альбом дуэтов, над которым сейчас работает Стинг. Релиз трека состоялся в конце ноября, а теперь появилось красивое атмосферное видео, на котором Стинг и Дзуккеро Форначари поют вместе на фоне моря и прибрежных видов. Причем Стинг поет на английском, а Дзуккеро - на итальянском.

Изначально предполагалось, что "Duets” выйдет 27 ноября 2020 года, но из-за пандемии релиз перенесли на март 2021 года, а Стинг решил выпустить пока первый сингл с него.



Sting

В соответствии с названием весь альбом будет состоять из "дуэтов" (всего 17 композиций) с разными исполнителями, неизменным участником которых остается сам Стинг. Так, в него войдут треки, записанные с Эриком Клэптоном, Шэгги, Хулио Иглесиасом, Мэри Джей Блайдж и другими музыкантами.