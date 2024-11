Майли Сайрус выпустит визуальный альбом в духе Pink Floyd

О своих творческих планах Сайрус рассказала в интервью журналу Harper’s Bazaar. При записи «Something Beautiful» она также вдохновлялась хоррор-фильмом «Мэнди» (2018). Новый альбом – концептуальная работа на тему исцеления, а в визуалах можно будет увидеть психоделические эффекты.



Miley Cyrus

«The Wall» Pink Floyd – не только музыкальный альбом. В 1982-м режиссер Алан Паркер снял фильм «Пинк Флойд: Стена», основанный на «The Wall». Автором сценария выступил Роджер Уотерс, участник Pink Floyd. Когда Майли Сайрус посмотрела картину, то решила сделать что-то похожее – «но с гардеробом получше, более гламурным и наполненным поп-культурой».

Вот что она рассказала о новом материале:

«Для меня было важно, чтобы каждая песня звучала исцеляюще. Песни – о разрушении, разбитом сердце или смерти – представлены в красивой форме. Потому что даже в самых отвратительных моментах нашей жизни есть что-то прекрасное. Они – тень, угол, затемнение. Не бывает картин без светлых участков и контраста».

Майли Сайрус давно интересуется рок-музыкой. Ее альбом «Plastic Hearts» (2020) был записан в этом стиле: на нем даже можно услышать Билли Айдола и Джоан Джетт. На концертах Майли Сайрус исполняла «Heart of Glass» Blondie и «Zombie» The Cranberries. Также она участвовала в записи трибьют-альбомов Metallica и Talking Heads: «The Metallica Blacklist» (2021) и «Everyone Is Getting Involved» (2024).

В 2023-м у певицы вышла пластинка «Endless Summer Vacation» – более легкая, попсовая, но тоже не без рок-элементов. К слову, этот релиз принес Сайрус первые «Грэмми» в ее карьере. Вошедший в него хит «Flowers» был признан «Записью года» и «Лучшим сольным поп-исполнением» на «Грэмми»-2024.