Майли Сайрус выпустила балладу «Beautiful That Way» из «Шоугерл»

Майли Сайрус написала «Beautiful That Way» вместе с американским продюсером Эндрю Уайаттом и шведкой Люкке Ли, исполнительницей хита «I Follow Rivers». Уайатт уже работал с Сайрус над альбомом «Plastic Hearts» (2020), а Ли с ней сотрудничает впервые.

Вот что рассказала Майли Сайрус:

«Эндрю Уайатт – мой давний друг и музыкальный гений. Я доверилась его инстинктам: он посвятил себя поиску звука, который бы подошел к этому фильму. А Люкке Ли – потрясающий автор: она придумала отличную концепцию, которая помогла мне легко "войти" в песню и сделать ее своей».

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Miley Cyrus

По словам Сайрус, текст «Beautiful That Way» очень у нее откликается, а его звучание – «признание в любви» фильму. Певице всегда нравилась Памела Андерсон, она думает, что «Шоугерл» много значит для актрисы. По сюжету фильма, танцовщица Шелли теряет работу после того, как ее шоу закрывают. Теперь Шелли нужно понять, что она будет делать дальше – а это непросто, ведь она трудилась в шоу 30 лет.

За «Шоугерл» Памела Андерсон уже удостоилась первой в карьере номинации на «Золотой глобус» – в категории «Лучшая женская роль – драма». Конкуренцию ей составили Анджелина Джоли в фильме «Мария», Николь Кидман в «Плохой девочке», Тильда Суинтон в «Комнате по соседству», Фернанда Торрес в драме «Я все еще здесь» и Кейт Уинслет в «Ли». Церемония пройдет 5 января 2025 года.

Майли Сайрус тоже получила номинацию на «Золотой глобус»-2025: «Beautiful That Way» могут признать «Лучшей оригинальной песней». Ранее певица номинировалась на эту награду в 2009-м с треком «I Thought I Lost You» из мультфильма «Вольт» (2008). Но тогда победа ушла к «The Weary Kind» Райана Бингема из драмы «Сумасшедшее сердце» (2009).