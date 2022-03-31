Майли Сайрус посвятила песню украинским друзьям

Майли Сайрус исполнила хит Nothing Breaks Like a Heart. Клип на эту песню, созданную с Марком Ронсоном, Майли снимала в Киеве в октябре 2018 года.
«Посвящаю эту песню всем моим украинским друзьям. Пусть Бог благословит всех вас», — сказала певица со сцены.
Примечательно, что оригинальный клип начинается с автоматов снайперов, нацеленных на киевский мост. Далее в клипе машины пробивают стены зданий, девочка из пистолета стреляет в Майли Сайрус, и показаны сцены с разграблением магазинов и пролетами боевых вертолетов над Киевом.
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