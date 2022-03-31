Майли Сайрус посвятила песню украинским друзьям

В клипе режиссера Alana O’Herlihy (и сама Майли приложила руку) девушки катаются на туристическом ретро-автобусе, веселятся, обливают себя красным похожим на кровь напитком, и выступают на сцене почему-то в образе рок-звезд.





</div> </div> </div> <div class="views-row views-row-3 views-row-odd"> <span class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content zag"><a href="/news/2020/mayli-sayrus-stala-vzroslee-45267">Майли Сайрус стала взрослее</a></h2> </span> <span class="views-field views-field-field-news-image-prev"> <span class="field-content news_prev"><img class="image-style-none" data-src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/world/c/cyrusmiley_2.jpg" src="https://newsmuz.com/sites/all/modules/lazyloader/image_placeholder.gif" width="60" height="80" alt="" /><noscript><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/world/c/cyrusmiley_2.jpg" width="60" height="80" alt="" /></noscript></span> </span> <div class="views-field views-field-field-teaser"> <div class="field-content">Майли Сайрус выпустила клип на новую песню «Midnight Sky», который сама же и срежиссировала (смотреть клип). </div> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p><p>Певица сама стала режиссером и продюсером клипа, и исполнила в нем главную и единственную роль, в карантинном духе. <br /> <br /> </p><p></p><div class="box_video" align="center"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/aS1no1myeTM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="">