Майли Сайрус стала взрослее

Певица сама стала режиссером и продюсером клипа, и исполнила в нем главную и единственную роль, в карантинном духе.

В клипе Майли Сайрус в одиночестве кривляется перед камерой и танцует в разных студийных локациях: в купальнике на черном фоне, на рассыпанных разноцветных шариках, в переливающейся волшебной комнате со фигурами тропических животных и т.д. Ее возраст практически не сказывается на фигуре, но лицо стало куда более осмысленным - она больше не хулиганистый подросток, а взрослая пожившая женщина, испытавшая немало бед.



Miley Cyrus

В песне Майли поет, что была «рождена бежать» и «не принадлежит никому».