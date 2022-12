Она скончалась в больнице после короткой болезни, говорится в заявлении семьи.

Кристина Перфект стала членом рок-группы в 1970 году. Тогда же она вышла замуж за басиста Fleetwood Mac, британца Джона Макви.



Fleetwood Mac

Кристин Макви стала автором таких хитов, как Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me и Songbird.